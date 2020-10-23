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3 ilde eş zamanlı operasyon, 14 bin 684 adet extacy ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon ile yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzce, Ankara ve İstanbul'da yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aynı çalışma kapsamında Düzce TEM otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonda 5709 gram toplamda 14 bin 684 adet extacy hap ele geçirildi.


Şüpheli 4 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 Şahıs çıkartıldıkları Düzce Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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