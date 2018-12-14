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3 kardeşin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı

Düzce’nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde 3 kardeşin hayatını kaybettiği feci yangının görüntüleri ortaya çıktı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde 3 kardeşin hayatını kaybettiği feci yangının görüntüleri ortaya çıktı.



Düzce'de sabah saatlerinde çıkan ve 3 kardeşin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Yığılca Hoşafoğlu köyünde meydana gelen yangında, 3 çocuğu ile yaşayan Muhammed Korkmaz, uyudukları esnada duman kokusuna uyandı. Alevlerin evi sardığını gören Korkmaz, evin penceresinden kendini dışarı atarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında Umut Eren Korkmaz'ın(8) ve engelli oldukları öğrenen Medine Korkmaz(12), Emirhan Korkmaz ile hayatlarını kaybettiği belirlendi. Vatandaşalar tarafından çekilen görüntülerde ise feci yangından evin alev topuna döndüğü görülüyor.

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