3. kattan atlayarak kaçarken yakalandı

S. jandarma baskınında üçüncü kattan atladı ama kaçamadı.

Düzce il jandarma Komutanlığı istihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile il merkez jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçu, kasten yaralama suçu, Hükümlünün kaçması suçundan toplam 10 yıl hapis cezası bulunan Ş. S. isimli firarinin Güzelbahçe Mahallesinde bir evde saklandığı bilgisi alarak harekete geçti. Şüphelinin yakalanması için yapılan operasyon esnasında firarinin kapıyı açmayarak binanın üçüncü katından aşağı atladığı ve kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Firari Ş. S.'nin Düzce ili Sakarya ilinde birçok suça karıştığı tespit edilerek merkez jandarma Komutanlığı unsurlarınca gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.