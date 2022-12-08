3 kilometrelik yol beton oluyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde il özel idaresi tarafından yapılan 3 kilometrelik gurup köy yolu beton yapılıyor. Ekipler yol çalışmalarına gece de ara vermedi.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından uygulamaya konulan beton yol uygulaması diğer şehirlere de örnek oluyor. Ekipler Düzce'de birçok köy yolunu beton yapıyor. Son olarak Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen, Harmankaya ve Esentepe köyü grup yolu beton serme işlemi başladı.

Cumayeri Kaymakamı Bilal Doğan ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, çalışmaları yerinde takip etti.