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3. Lig Play-off: Düzcespor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 3

Off Çeyrek final ikinci maçında Düzcespor, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’a 0-3 mağlup oldu.

Off Çeyrek final ikinci maçında Düzcespor, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 0-3 mağlup oldu.



Stat: Düzce 18 Temmuz Stadyumu


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serdar Diyadin, Uygar Bebek


Düzcespor: Orhan Erdoğan, Osman Keçelioğlu, Ebu Sıddık Çelik, Adem Doğan, Oğulcan Şahin Bulut Kaya (Osman Boz dk. 56), Yusuf Akyel, Nevzat Bilet, Bilal Gülden (Barış Bozdilki dk. 65), Mutlu Güler, Ömer Sezgin


68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal, Talha Özler (Ömer Yıldırım dk. 20), Onur Alsu, Vehbi Furkan Yıldırım, Serhat Velioğlu, Gürcan Gözüm, Muzaffer Kahrıman (Ömer Çalışkan dk. 80 ?), Serkan Gürses, Necmi Çoban, Mustafa Apardı, Tayyip Kanarya (Alpay Cin dk. 69)


Goller: Muzaffer Kahrıman (dk. 47), Tayyip Kanarya (dk. 52), Mustafa Apardı (dk. 77 pen.) (68 Aksaray Belediyespor)


Kırmızı Kart: Yusuf Akyel (dk. 76) (Düzcespor)


Sarı Kartlar: Adem Doğan, Ömer Sezgin, Bulut Kaya, Bilal Gülden, Semih Ceylan, Nevzat Bilen (Düzcespor), Serhat Velioğlu, Muzaffer Kahrıman, Gürcan Gözüm, Alpay Cin (68 Aksaray Belediyespor)

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