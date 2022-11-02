3 okul temiz belgesini aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 okul daha ‘Okulum temiz' belgesini almaya hak kazandı.

Düzce'de okulların temizlik açısından denetlenerek ‘Okulum temiz' belgelendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde Yahyalar, Sancaklar ve Necdet Bıçakçı ilkokulları denetime girdi. Ekipler okulun her bir köşesinde yaptıkları denetimler başarılı sonuçlanınca 3 okul daha ‘okulum temiz' belgesi almaya hak kazandı.