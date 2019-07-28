3 yaşındaki Kağan'ın aranmasına devam ediliyor

Düzce(İHA) – Düzce'de sel felaketinde kaybolan iki çocuktan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından ekipler 3 yaşındaki Kağan Töngel'i bulmak için çalışmalarına hız verdi.

Düzce'de, 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın (10) cansız bedenleri bulunmuştu. Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan'ın 11. gününde cansız bedenine ulaşan ekipler kayıp olan 3 yaşındaki Kağan Töngel'i bulmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgeye gelen çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinden oluşan 316 personel, 68 araç, 8 bot ve 10 kadavra köpeği Kağan Töngel'i bulabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.