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3 zehir taciri uyuşturucu satarken yakalandı

Düzce(İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakoca ilçesi’nde yaptıkları operasyonla 3 torbacıyı uyuşturucu madde satarken yakaladı.

Düzce(İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakoca ilçesi'nde yaptıkları operasyonla 3 torbacıyı uyuşturucu madde satarken yakaladı. Adliyeye çıkartılan şahıslar tutuklandı.


Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü ekipleri 3 torbacı tabir edilen zehir tacirinin peşine düştü. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şahıslar, yapılan operasyonla uyuşturucu satarken suçüstü yakalandılar. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada ise 4 parça halinde 8 gram Esrar maddesi, 26 gram Toz Esrar ele geçirildi.


Ayrıca şahıslardan uyuşturucu aldığı tespit edilen 6 kişi'ye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca 6 şahsın evlerinde ve üst aramalarında 2 parça halinde 5 gram esrar, 2 parça halinde 2 gram metamfetamin ile 2 adet cam pipo ele geçirildi.

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