30 yıllık gelenek bozulmadı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Evliya Ahmet Dede Türbesi anma günü dolayısıyla yüzlerce kişi dua etti, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bu geleneğin 30 yıldır sürdüğü öğrenildi.

Akçakoca Göktepe köyünde bulunan Evliya Camii ve Evliya Ahmet Dede Türbesi'nde anma günü dolayısıyla program düzenlendi. Cumayanı Evliya Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen programa, hem Akçakoca'dan hem de çevre illerden yüzlerce vatandaş katıldı. Cumayanı Mesire Alanını dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dualar etti. Programda, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can da yer aldı. Anma programının ardından Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

Cumayanı Evliya Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Denizgez, 30 yıldır bu etkinliğin yapıldığını fakat pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verildiğini belirterek, bu yıl katılımın yoğun olduğunu söyledi.