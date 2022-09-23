300 yıllık cami eski haline getirilecek

Caminin içler acısı halini gören köylülerin girişimi ile tarihi cami yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde yer alan Orhan Gazi döneminden kalan, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tescili ile en az 300 yıllık olduğu düşünülen Tarihi Orhan Gazi Cami yeniden yapılması için çalışma başlatıldı. Tehlike arz eden ve her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan caminin eski haline getirilmesi için Düzce İl Özel idaresi ekiplerince söküm işlemleri başlatıldı. İl Özel idaresi tarafından hazırlanan projeler Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Orhan Gazi Cami'nde başlatılan söküm işlemlerinin ardından rekonstrüksiyon projesi hayata geçirilecek.