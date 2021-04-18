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3.2 milyon kanatlı hayvan diğer şehirlere sevk edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’den diğer şehirlere mart ayında 3 milyon 276 bin 40 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'den diğer şehirlere mart ayında 3 milyon 276 bin 40 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı.


Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, bir önceki aylara göre milyonlarca kanatlı hayvan sevkiyatı yapılan Düzce'de mart ayı içerisinde 3 milyon 276 bin 40 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı. Ayrıca 21 büyükbaş hayvan ile 74 küçükbaş hayvanda diğer şehirlere gönderildi. Düzce'den diğer illere 99 ton 512 kilogram karkas et, 500 kilogram hayvansal yağ sevki de yapıldı.

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