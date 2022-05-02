39 ton 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Düzce'de 67 üreticiye toplam 39 ton 320 kilogram çeltik tohumu dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından Desteklenen, 2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri arasında yer alan, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Düzce İlinde Çeltik (Oryza sativa) Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi” çerçevesinde merkez ilçede 45 üreticiye 33 ton 440 kilo, Çilimli ilçesinde 22 üreticiye 5 ton 880 kilo olmak üzere toplam 67 üreticiye 39 ton 320 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

“Düzce İlinde Çeltik (Oryza sativa) Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi” ile Merkez ve Çilimli'de toprak ve iklim şartlarına uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı 28 ton 160 kilo Osmancık, 11 ton 160 kilosu rekor olmak üzere sertifikalı çeltik çeşitleri üreticilere teslim edilerek daha kaliteli ve verimli çeltik yetiştiriciliğinin yapılması hedeflendi. Projenin yüzde 51'i bakanlık, yüzde 39'u çiftçi ve yüzde 10'u Düzce İl Özel İdare Katkısı ile uygulandı.