4-6 yaş kuran kursunun temeli törenle atıldı

Düzce'de Kültür Mahallesi'nde bir hayırsevere ait binanın yerine kadınlar ve çocuklar için seminer ve kurs odalarına kadar birçok sosyal aktivitenin olacağı 4-6 Yaş Kuran Kursu'nun temeli yapılan törenle atıldı.

Düzce'de Kültür Mahallesi'nde yapılan 4-6 Yaş Kuran kursu için temel atma töreni yapıldı. Törene Vali Dr. Zülkif Dağlı, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İşkur Müdürü Ferhat Acar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, İl Müftüsü Hüseyin Can, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Müsiad Eski Başkanı ve işadamı İsa Şengül ile kurum yöneticileri, hayırsever işadamları katıldı. Törende konuşan Vali Dr. Zülkif Dağlı, hayırseverlerin yaptıkları yardımlarla hayırlara vesile olmaya devam ettiklerini belirtti.

Dr. Zülkif Dağlı, “Tam Kadir gecesi ve Cuma vaktine denk getirerek yaptığımız bu hayırlı hizmeti Allah kabul etsin. Hayırseverlerimizi, iş insanlarımızı sayesinde ilimizde bu yapılar yükselmeye devam ediyor. Bizi istiyoruz ki, hayırseverlerimizin hepsini bir araya getirelim. İlimizde yapılacak olan hayırlara vesile olsunlar. Böylece Camilerimizde para toplamaya olayı tamamen bitsin. Çünkü hayrın küçüğü büyüğü olmaz. Düzce'de hayır yapmak isteyen çok insan var. Onları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı ayrı ca Düzce'de yapımı devam eden Kuran kursları ile ilgili bilgilerde verdi. Vali Zülkif Dağlı ayrıca, Yığılca'ya da bir hafızlık eğitim merkezi açmayı planladıklarını da söyledi. Düzce Müftüsü Hüseyin Can ise kuran kursları ve dini eğitim veren kurumların açılmasında emeklerinden dolayı Vali Zülkif Dağlı'ya teşekkür etti. Arsasını Yusuf Taşhan'ın verdiği ve 4 katlı yapılacak olan kuran kursunun temeli dualar ile atıldı.