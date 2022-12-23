4 bin aileye eğitim verildi

Ülkemizde aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar, çevre ve iklim farkındalığı, trafik, ilk yardım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Aile Okulu Projesi" başlatıldı.

Proje dahilinde Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 270 öğretmene eğitici eğitimi verildi. Bu eğitimi alan öğretmenler tarafından ‘Güçlü Aile, Güçlü Çocuklar, Güçlü Toplum' hedefi ile başlatılan eğitimlerle 4 bin aileye ulaşıldı.

Küresel çağdaki değişimlere bağlı olarak Türk aile yapısının da özünü kaybetmemesi adına yapılacak eğitimlerin önemli rol oynadığı, gençlerin, çocukların anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini Düzce'de de açığa çıkarmak için Aile Okulu Eğitimleri devam ediyor.