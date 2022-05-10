4 binden fazla öğrenciye mesleklerini anlattılar

Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il genelinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul olmak üzere toplam 42 eğitim kurumunda öğrenim gören 4 bin 283 öğrenciye jandarma görev ve sorumlulukları eğitimi verildi. Öğrencilere eğitimler sırasında jandarma okullarının tanıtımı, öğrenci alımları ve başvuru şartları da anlatıldı.

Jandarmanın kullandığı araçların tanıtımının da yapıldığı eğitimlerde anaokulu öğrencilerine jandarma çizgi filmi izletildi.