4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi

Düzce'de evlerinde ısınmak için soba yakan 4 kişilik aile sızan gazla zehirlendi.

Olay; Gece saatlerinde Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgilere göre; Boğaziçi Beldesi Yeşilköy Mahallesi'nde oturan Yeşildağ ailesi havaların soğuk olması nedeniyle gece sobayı yakarak yattı. Ancak ters esen lodos nedeniyle baca tepmesi sonucu karbon monoksit eve sızınca 2'si çocuk 4 kişi sızan gazdan etkilendi. İş çıkışı baba Abdülkadir Yeşildağ eve geldiğinde baygın halde yatmakta olan Kayınvalidesi Naime Yeşildağ, evin hanımı Hediye Yeşildağ ile çocuklar Umut ve Kadem Yeşildağ'ı fark etti. Hemen komşularına haber veren Baba Abdülkadir Yeşildağ'ın yardım çığlıklarına komşuları yetişti. Komşuları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri aileye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 4 kişilik aile ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen annane Naime, anne Hediye, Umut ve Kadem Yeşildağ'ın tedavileri devam ediyor.