4. Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de her yıl dönem dönem toplanan İl Koordinasyon kurulu 2020 yılı 4. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Düzce'de yapılan ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Düzce il genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi için daha önce başlatılan ve her yıl dönem dönem yapılan İl Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe Kaymakamları, resmi kurum ve kuruluşlar, birlikler, kooperatifler ve bölge müdürlükleri katılım sağladı. Toplantı da Düzce'de yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.