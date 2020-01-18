400 genç Beyaz Hüznü izledi

Balkan Savaşı'nın akabinde mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek Çavuş'un hikayesini anlatan Beyaz Hüzün filmine, Düzce Gençlik Merkezi 400 gençle birlikte gitti. Filmi izleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce Gençlik Merkezi, başarılı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Kenan Korkmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara ve Edip Tutal'ın başrollerini paylaştığı Beyaz Hüzün filmini Düzce Gençlik Merkezi gençlerle birlikte izledi. Sarıkamış'ta vatan için şehit düşen Kahraman Ecdadımızın filmini gençlere izlettikleri için mutlu olduklarını dile getiren Merkez yetkilileri herkesin filmi izlemesi gerektiğini de vurguladı.

Filmin konusu

Kenan Korkmaz'ın yazıp yönettiği Beyaz Hüzün, Balkan Savaşı'nın akabinde mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek Çavuş'un hikâyesini ele alıyor.

Büyük Çerkez sürgününde annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınan Abrek; annesini bir cami köşesinde kaybetmiştir. Sığınmış olduğu Osmanlı topraklarında bir asker olarak hayatına devam eden Abrek, Balkan Harbi'ne katılmış ve Balkan Harbi'nin hezimetini derinden hissetmiştir. Sarıkamış Harekatı için yola çıkan Abrek Çavuş'un tek hedefi; Balkan Harbi'nin hezimetini, hüznünü bu beyaz dağlarda üzerinden atıp mangasını Sarıkamış'a ulaştırmaktır.