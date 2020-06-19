41 akademisyenden öğretmenlere web seminer

Program Eğitim Fakülteleri birimleriyle ilgili öğretmenlik branşları eşleştirilerek düzenlendi.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı içerisinde yapılan işbirliği kapsamında öğretmenlere yönelik yüz yüze eğitimler yapılmaya başlanmıştı. Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılan eğitimlere ara verilince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere uzaktan eğitimler verilmeye başlandı. Uzaktan eğitimlerin başladığı dönemden bu güne kadar 39 farklı konuda 4400 öğretmene webseminer verildi. Yürütülen başarılı ve verimli çalışmanın devamı niteliğinde 2019 -2020 eğitim öğretim yılı Haziran seminer döneminde öğretmenlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı yapılacak çalışmalara ek olarak uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim faaliyetlerine yenileri eklenerek Türkiye'de ilki gerçekleştirilecek olan seminer dönemi eğitim programı hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle program pilot uygulama niteliğinde.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve ilgililerin katıldığı toplantıda yürütülecek programın esasları görüşüldü.

Sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, yabancı dil öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, arapça öğretmenleri, imam hatip lisesi öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, türkçe öğretmenleri, matematik öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik 41 farklı konuda 41 akademisyen tarafından webseminerler verilecek.

Öğretmenlerin katılacak oldukları online seminerler 5 gün sürecektir. Türkiye'de ilk defa bu ölçekte geniş kapsamlı, üniversite işbirliği ile uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.