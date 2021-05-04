4.7 bin ton ürün ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Mart ayında 4 bin 746 ton 354 kilo ürün yurtdışına ihraç edildi.

Düzce her geçen gün sanayi ve gıda ürünlerini yurt dışına ihracat yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde ihracat yapan firmaların Mart ayı ihracat miktarları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bin 570 ton 310 kilogram fındık ve ürünleri için 168 adet, bin 501 ton 986 kilo gıda maddeleri için 44 adet ve bin 651 ton 258 kilogram orman ürünleri için 59 adet ve 22 ton 800 kilogram hayvansal gıda için 1 adet olmak ihracat sertifikası düzenlendi. Toplamda 272 ihracat sertifikası düzenlenirken, bu ürünlerin toplam miktarı ise 4 bin 746 ton 354 kilogram ürün çeşitli ülkelere ihraç edilmiş oldu.