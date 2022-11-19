48 derslikli okul inşaatında sona gelindi

Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü merkezde inşası devam eden okullarda incelemelerde bulundular. İlk olarak inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunup son durumunu yerinde gördüler.

Aziziye Mahallesi eski SSK Hastanesi'nin bulunduğu bölgede yapımı devam eden 24 dersliği iş adamı Kasım Aktaş tarafından üstlenilen, 24 dersliği ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Düzce Belediyesi tarafından yapılan 48 derslikli okul Düzce'nin en büyük eğitim yuvası olacak.

48 derslikli ortaokulda ki incelemenin ardından Vali Atay ile Başkan Özlü, 24 derslikli Azmimilli İlkokulunda incelemelerde bulunup, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.