İhlas Haber Ajansı

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48 derslikli okulu Milli Eğitim tamamlayacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yapılan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulunun kaba inşaatı biterken ince işçiliğe geçildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulunun kaba inşaatı biterken ince işçiliğe geçildi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kent merkezinde başlattığı değişim dönüşüm adımlarından biri olan eğitim kurumlarının çevre mahallelere taşınması projesi kapsamında Aziziye Mahallesinde başlatılan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulundaki inşaat çalışmaları devam ediyor.


18 dönüm üzerinde inşaatına başlanan ve 24 dersliğin bağışçı Kasım Aktaş tarafından yaptırılan okul inşaatında ince işçilik çalışmalarına başlandı.



İnşaata milli eğitim devam edecek


Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devralınan Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatının tamamlanarak hizmete girmesi için gün sayılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ikili eğitim sistemine son verilmesinde önemli bir adım atılmış olacak.

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