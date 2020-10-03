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5. Bölge Birliği Başkanı Taşlı online toplantıya katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve 5.

Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadr Akgül'ün başkanlığında düzenlenen yönetim, denetim ve bölge birliği başkanları toplantısına katıldı.


Korona virüs nedeni ile TESKOMB Genel Merkezi'nin toplantısı telekonferans ile gerçekleştirildi. Toplantıya – Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı'da online olarak katılım sağladı. TESKOMB Genel Başkan Abdülkadir Akgül'ün başkanlığında yönetim kurulu, denetim kurulu ve Bölge Birliği Başkanları toplantısı yapıldı. 5. Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerin taleplerini iletme fırsatı bulan Başkan Taşlı, esnafa ve bölge birliğinin sorunlarının çözümü konusunda Genel Başkan'dan destek bekledi.

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