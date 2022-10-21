5. Komite Başkanı Ahmet Veli oldu

Gıda dışı perakende ve toptan satışlar, kuyumcular, fotoğrafçılar komitesi olan 5. Meslek Komitesi Başkanı Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 5. Meslek Komitesi yeni dönem ilk aylık komite toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya; Komite Üyeleri Ahmet Veli, Görkem Özdemir, Tolga Balca, Zafer Ünal, Özkan Çakır, Ahmet Can Ertürk, Murat Taştepe, Odamız Oda Sicil ve Sanayi Müdürü Yasin Göçmen ve KGK-GGK Meslek Komiteleri Sorumlusu Hatice Çakır katılım sağladı.

Toplantıda; Komite Başkanı ve Komite Başkan Yardımcısı belirlendi. Buna göre; Komite Başkanı Ahmet Veli, Başkan Yardımcısı Tolga Balca oldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, komite başkanı ve yardımcısını tebrik etti.

Komite Başkanı Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli “Düzce TSO 5. Meslek Komitesi toplantısında komisyon üyelerimizin teveccühleri ile Komisyon Başkanlığına seçildim. Bundan sonraki süreçte temsil ettiğimiz sektörleri proje ve faaliyetlerimiz ile en iyi konuma getirmeye çalışacağız. Rabbim üstlenildiğimiz bu görevi layığı ile yapmayı nasip etsin” ifadelerinde bulundu.