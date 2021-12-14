İhlas Haber Ajansı

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5 mahallede aynı anda çalışma

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif noktalarında çalışmalarını aynı anda sürdürmeye devam ediyor.


Düzce'de kış ayları öncesinde çalışmalar hızlandırıldı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler 5 mahallede aynı anda çeşitli çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çiftepınarlar, Karahacı Musa, Koçyazı, Burhaniye ve Camikebir Mahalleleri'nde onarım gerektiren bordür, kaldırım taşı, asfalt ve küp taşların onarımları tamamlanma aşamasına geldi.

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