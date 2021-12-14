5 mahallede aynı anda çalışma

Düzce'de kış ayları öncesinde çalışmalar hızlandırıldı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler 5 mahallede aynı anda çeşitli çalışmaları sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çiftepınarlar, Karahacı Musa, Koçyazı, Burhaniye ve Camikebir Mahalleleri'nde onarım gerektiren bordür, kaldırım taşı, asfalt ve küp taşların onarımları tamamlanma aşamasına geldi.