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5 mahallede yeni güzergahlar oluşturuluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yerleşim alanlarının gelişmesi sonrasında ihtiyaç duyulan yeni güzergahlar için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 5 ayrı mahallede çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yerleşim alanlarının gelişmesi sonrasında ihtiyaç duyulan yeni güzergahlar için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 5 ayrı mahallede çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde alt ve üst yapısal çalışmaları sürdürüyor. Alınan son bilgilere göre Düzce genelinde yerleşim alanlarının genişlemesi ile birlikte ihtiyaç haline gelen yeni güzergahlar için 5 ayrı mahallede çalışmalar yapılıyor. Şıralık, Sarayyeri, Koçyazı, Nalbatoğlu ve Arapçiftliği Mahallelerinde bulunan yolların genişleme çalışmalarını yapan ekipler, bir yandan da yeni güzergahlar oluşturmaya başladı.

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