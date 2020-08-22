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5 Milyonluk orman emvali e-satış ile satıldı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 203 partiye denk gelen 10 bin 760 metreküplük emvalden 5 Milyon TL’ye yakın satış gelirinin sağlandığı e-satış ihalesini gerçekleştirdi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 203 partiye denk gelen 10 bin 760 metreküplük emvalden 5 Milyon TL'ye yakın satış gelirinin sağlandığı e-satış ihalesini gerçekleştirdi.


Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda ihale komisyonu tarafından da canlı takip edilen ihale ile beraber Düzce Orman İşletme Müdürlüğü e-satışa geçildiğinden bu yana on birinci e-satış ihalesini yapmış oldu.


Müdürlük yetkililerince yapılan açılamada her ay iki veya üç e-satış ihalesinin global olarak ilan edilip tensil sahalarından üretilen Kayın emvallerin bekletilmeden piyasaya arz edildiği, bundan sonraki süreçte de her hafta e-satış halesi yapılmasının planlandığı, bir sonraki ihalenin de yine global olarak ilan edildiği bildirildi. E-satış sisteminin ise hem müşterilere hem de kuruma birçok kolaylık sağladığı, teminat giriş ve iade işlemleri gibi muhasebe işlemlerinin de ORBİS/e-satış entegrasyonuyla otomatik yapıldığı belirtildi.

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