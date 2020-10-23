50 dönüm arazide tıbbı bitki üretilecek

Düzce Belediyesi Proje Ofisi, dezavantajlı kişilerin istihdama katılması ve Düzce'de nitelikli tarımın yapılmasına yönelik hazırladığı Düzce Tarımsal Kalkınma Merkezi, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi için geri sayım başladı. SOGEP ( Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) hibe programı ile başlatılan projede Düzce Üniversitesi, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve MARKA da iştirakçiler arasında yer aldı.

Projenin protokolü Düzce Valiliği'nde Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, DTSO Başkanı Tuncay Şahin tarafından imzalandı.

Şiddet mağduru 15 kadın ve 115 aile

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Proje Ofisimizin hazırladığı Düzce Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi'nden şiddet mağduru 15 kadınımız, ihtiyaç sahibi 15 aile ve 100 çiftçimiz yararlanacak. Yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan proje bütçesinin 996 bin 260 lirasını hibe olarak aldık. Bu proje ile dezavantajlı kişilerin ekonomik olarak yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal ve iş hayatına atılmasına destek olmak ve en nihayetinde de Düzce'mizde nitelikli ve katma değeri yüksek bitkilerin yetiştirilmesinin önünü açacağız” diye konuştu.

Tıbbi ada çayı, tıbbi kekik, safran

“Düzce Üniversitesi'nin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacağız” diyen Özlü konuşmasına şöyle devam etti; ” Diğer paydaşlarımızın da desteğini aldığımız bu proje ile Düzce'mizin tarımına da yeni bir açılım getireceğiz. Proje kapsamında Düzce Belediyesi'ne ait yaklaşık 50 dönümlük arazide, Düzce Üniversitesi'nin teknik desteği ile tıbbi adaçayı, melissa, nane, tıbbi kekik, safran, salep ve biberiye bitkilerinin yetiştirileceği tarımsal kalkınma merkezi kurulacak.”

Düzce Tarımsal Kalkınma Merkezinde tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili eğitimlerini Tarım İl Müdürlüğü sağlarken Düzce Ticaret ve Sanayi Odası da ürünlerin pazarlaması boyutunda projeye destek olacak.