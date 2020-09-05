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50 gün sonra yağmur düştü

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz Bölgesinin en fazla yağış alan illerinden biri olan Düzce son yılların en kurak dönemini yaşıyor.

50 gün sonra Düzce'ye ilk kez yağmur düştü.


Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Düzce'ye 50 gün boyunca tek bir yağmur damlası düşmedi. En son yağmurun 15 Temmuz 2020 tarihinde yağdığı Düzce'de, 4 Eylül 2020 gecesi hasret bitti. Merkezde metrekareye 3,6 kilogram yağış düştü.


Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarında kademeli olarak artış bekleniyor. Haftaya 26 derece sıcaklık ile başlayacak olan Düzce'de Cuma gününe kadar hava sıcaklığının 30 dereceleri bulacağı tahmin ediliyor.


Meteorolojik verilere göre Düzce Eylül ayının en sıcak günlerini yaşıyor. Uzmanlarca, derecelerin bölge genelinde Eylül ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerlerini gördüğü belirtiliyor.

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