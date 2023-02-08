50 kişilik ekip yaraları sarmak için deprem bölgesine gitti

10 şehri etkileyen deprem bölgesine AK Parti Gençlik Kollarından 50 genç arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine hareket etti. AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından organize edilen ekip il başkanlığında bir araya gelerek yola çıktı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, “Deprem bölgesinde yaraları sarmak için 50 kişilik gönüllü gencimizi deprem bölgesine yolcu ettik. Allah yollarını açık etsin. Onları önce Allah'ü Tealaya sonra bir birlerine emanet ettik. Yolları açık olsun” dedi.