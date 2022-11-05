55 bin üyeyi geziyorlar

55 bin üyeyi gezen partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Talep ve önerileri de dinleyen heyet, yeni üye kayıtları yaptı.

Düzenlenen programa AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, İl Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve Teşkilat Mensupları katıldı.

İl Başkanı Mustafa Keskin, AK Parti'nin en önemli mihenk taşlarının üyeler olduğunu vurgulayarak “AK Parti teşkilatları olarak üye ziyaretleri yapıyoruz. Üyelerimizle sohbet ediyoruz. Taleplerini soruyoruz. Üyelerimiz de Cumhurbaşkanımıza karşı samimiyetini, AK Parti'ye muhabbetlerini dile getiriyorlar. AK Partinin en büyük mihenk taşları üyeleridir. Düzce ilinde de yaklaşık 55 bin üye davasına sahip çıkıyor. Böyle bir davanın, böyle bir partinin üyesi olmaktan da gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.