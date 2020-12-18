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56 saatlik kısıtlama öncesi Düzce caddelerinde yoğunluk

Düzce’de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Düzce'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin en yoğun cadde ve sokaklarında denetim gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle her hafta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Düzce'de cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk polis ekiplerini harekete geçirdi. Korona virüs ile mücadele tedbirleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce'nin yaya yoğunluğu bulunan cadde ve sokaklarında denetim ve uygulama yaptı. İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta yaya olarak denetim yapan ekipler, ara sokaklara da girerek özellikle çay ocaklarının bulunduğu bölgelerde uygulama yaptılar.


Uygulama esnasında PTT Merkez şubesi önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaları hususunda polis ekipleri tarafından uyarıldı.

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