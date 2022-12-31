580 bin hastaya hizmet verdi

2022 yılında yaklaşık 390 bin ayaktan, 30 bin yatan, 16 bin günübirlik ve 145 bin acil olmak üzere toplam 580 bin hastaya tedavi hizmeti verdi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi 2022 yılı verilerini paylaştı. 316 yatak kapasitesine sahip Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde bu yıl 390 bin ayaktan, 30 bin yatan, 16 bin günübirlik ve 145 bin acil olmak üzere toplam 580 bin hastaya hizmet verildiği bildirildi. Ayrıca; tıbbi onkoloji, hematoloji, organ nakli merkezi, uyku ünitesi, endoskopi ünitesi gibi birimler ile özellikli branşları bünyesinde bulunduran Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne 122 binden fazla il dışından hasta başvuru yapıldığı aktarıldı.

20 binden fazla operasyon

20 bine yakın operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada “Öte yandan gerçekleştirdiği özellikli ameliyatlarla Düzce ve bölgesinde pek çok ilke imza atan Düzce Üniversitesi Hastanesi, artan hasta ihtiyacını karşılamak amacıyla 2022 yılında hizmet alt yapısını güçlendirme çalışmalarına girdi. 6 yataklı yoğun bakım ünitesini hizmete sokarak yoğun bakım yatak sayısını da 45'den 51'e yükseltti. 2023 yılında faaliyete girecek olan iki adet tam teşekküllü ameliyathane ile oda sayısı 8'den 10'a çıktı. Kastamonu, Bartın, Bolu, Zonguldak ve Sakarya gibi çevre illerden yüzlerce hastanın tercih noktası haline gelen Endoskopi Ünitesi'nde ise 13 bine yakın işleme imza atıldı. Güncel teknoloji ve en yeni tıbbi tedavilerin gerçekleşmesine uygun yapılandırılan Endoskopi Ünitesi, ayrıca eğitim ve araştırma merkezi olmanın gereği doğrultusunda Gastroenteroloji yan dal asistanı eğitimi de vermeye başladı” denildi.

Kalpte referans merkezi

Düzce Üniversitesi Hastanesinde kurulan kalp merkezi, güçlenen akademik kadrosu ile koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, konjenital kalp hastalıkları, karotis arter darlıkları, aort diseksiyonları başta olmak üzere kalp ve damar cerrahisine dair dünyada yapılabilen bütün uygulamaları başarıyla gerçekleştirerek bölgede referans merkezi haline geldi. Yine Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde yüksek teknolojiye sahip Koroner Anjiyografi Ünitesi'nde uzman öğretim üyeleri ve sağlık ekibi tarafından bir yılda 6 bine yakın işlem başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Erişkin ve çocuk çağı kanserlerin takip ve tedavisi

Kanser tanısı almış olan hastaların kanserle mücadelesinde yanında olan günübirlik onkoloji ünitesi de, 2022 yılında ekibi ile birlikte 20 binden fazla hastanın tedavi planlarını ve takiplerini titizlikle yürüttü. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanının Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başlaması ile birlikte çocukluk çağı kan hastalıkları ve kanserlerin tanı ve tedavisi de yapılmaya başlandı. Mart 2022 yılından bu yana Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniğin'de binden fazla hasta takibi yapılarak il dışı sevklerin önüne geçilmesi sağlandı.

Daha konforlu ve hızlı tedavi hizmeti

Dahiliye ve Hematoloji Kliniği'nde ayaktan tedavi gören hastaların daha hızlı tedavi almaları amacıyla “Hematoloji Gündüz Tedavi Ünitesi” hizmete girdi. Hematoloji Polikliniği'nde yılda 11 binden fazla hastanın takibini yapılırken, hizmete giren Ünite sayesinde hastaların ağır hastalardan ayrı, kontrollü ve konforlu bir ortamda daha kısa sürede tedavilerinin yapılarak taburcu edilmesi sağlandı. Yaklaşık 20 yıldır 7 gün 24 saat prensibi ile çalışan Diyaliz Ünitesi ise bir yılda 10 binden fazla işlem gerçekleştirerek diyaliz hastalarına kesintisiz hizmet verdi. Hastaların genel yaşam kalitesini iyileştirmek ve uyku problemlerine çözüm bulmak amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Uyku Ünitesi ise 2022 yılında binden fazla tetkik gerçekleştirdi.

388 akademik, 956'sı sağlık, teknik ve idari personellerden oluşan kadrosu ile en iyi hizmet vermek için çalışan Düzce Üniversitesi Hastanesi, 2022 yılında da Düzce ve bölgesine daha kaliteli ve modern sağlık hizmetini vermeye devam etmeyi amaçlıyor.