6 bin 189 kişi sorgulandı, aranması bulunan 6 şüpheli tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerinin 7 Ekim-7 Kasım tarihlerinde yürüttüğü çalışmalarda 6 bin 189 kişi sorgulandı, gözaltına alınan 102 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ekim-7 Kasım tarihlerinde yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda şüpheli sorgulandı, birçok suç aleti ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalarda, 6 bin 189 şahıs sorgulandı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 102 şahıs gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 135 fişek, 2 bıçak, 44 gram esrar, 73 gram metamfetamin, 114 gram bonzai, 9 kök kenevir, 21 kapsül uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisine sahip hap, hassas terazi ve pipo ele geçirildi.