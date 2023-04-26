6 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca il genelinde Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik detaylı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Narkotik suçlarla Mücadele ekiplerince merkeze bağlı Darıcı Mahallesinde durdurulan 2 otomobilde 6 bin 631 adet uyuşturucu hap ile birlikte 5 kişi yakalandı. Ayrıca şahısların üzerinde de suçtan elde edildiği belirlenen bir miktar paraya polis ekipleri tarafından el konuldu.

Şahıslar gözaltına alınarak götürüldükleri Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 Şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.