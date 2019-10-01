6 derslikli anaokulu bir ay sonra hizmete giriyor

Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Hayırsever Nursel Demirel ile birlikte Albay Talat Demirel Anaokulu" inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Hayırsever Nursel Demirel ile birlikte hayırseverin destekleriyle Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesinde yapımına devam edilen 6 derslikli "Albay Talat Demirel Anaokulu" inşaatını gezdiler.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Zülkif Dağlı, “İstanbul'da evinde ziyaret ettiğimiz Nursel Demirel hanımefendi bu anaokulunun ilk taşını koymuş ve 300 bin lira vermişti. Kendisi bizim önemli bir hayırseverimiz. Çamköy Mahallesinde ortaokul, Yenitaşköprü Köyünde ilkokul ve buraya da 6 derslikli Albay Talat Demirel Anaokulu yapımı da yaklaşık bir ay sonra tamamlanacak. Biz yardımın üstünü bakanlığımızdan destek olarak aldık. Ama ilk taşı koymak önemli bir katkıydı. Kendilerinin girişimini olmasaydı yapamazdık. Güzel bir okulu mahallemize kazandırıldı. Bu bölgede anaokuluna büyük bir talep vardı. Çocuklar başka mahallelere gidiyorlardı, bir ay sonra inşallah bu okulda eğitim öğretimlerine devam edecekler. Okulumuzda 120-130 öğrenicimiz eğitim görebilecek” dedi.

“Yine gelirim olsa yine okul yaptırırım”

Hayırsever Nursel Demirel ise, “Vali beyin sayesinde bu iş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum, hayırlı olsun hayırlara vesile olsun. Harika bir okul olmuş yine gelirim olsa yine okul yaparım” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'te hayırsever Nursel Demirel'e teşekkür ederek hayırlı olmasına diledi.