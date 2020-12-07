6 İlden 300 öğretmen çalıştayda buluştu

Online olarak düzenlenen çalıştayıda önemli konular görüşüldü.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eTwinning çalıştayı gerçekleştirildi. Düzce, Bartın, Kastaomunu, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinden 300 öğretmenin katıldığı çalıştayda “eTwinning Birleştirir” sloganından yola çıkarak koordine edilen çevrimiçi çalıştay Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde olan Ulusal Destek Servisi'nin değerli çalışanları da çevrimiçi eğitimlerin hem açılış hem de kapanış görüşmelerine katılarak destek verdi. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, kısacası Avrupa'da ki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek için eTwinning ailesinin bir parçası olan öğretmenler eTwinning nedir?, Portal-Live, Kalite Etiketine Giden Yol, Proje Planlama, Ödüllü Proje Sunumları, Web 2.0. Araçları / Başarılı Mobil Uygulamaları, Proje Grupları ve Safety Label konularında görüşmeler sağladı. Ayrıca öğretmenler "Breakout Room"larda küçük gruplar halinde buluşturularak, proje fikirleri konusunda birbirleri ile paylaşım yapmaları sağlandı. Proje ortaklıklarının temelinin atıldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkacak projeler, ilerleyen zamanda eTwinning İl Koordinatörleri tarafından desteklenecek.