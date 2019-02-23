6 mahalleye hizmet verecek ASM merkezinin temeli atıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Arapçiftliği Mahallesi'nde 6 ayrı mahalleye hizmet verecek olan ve 112 Acil Sağlık Merkezi istasyonu kurulacak olan Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) temelleri atıldı. Binanın 6 ayda bitirilerek hizmete sunulması planlanıyor.

Arapçiftliği Mahallesi'nde 6 ayrı mahalleye hizmet verecek olan ve bünyesinde 1'de 112 Acil Sağlık merkezi istasyonu bulunacak olan Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı.

Vali Zülkif Dağlı, sağlık alanında yapılan yapıtımlar ile vatandaşa daha kolay hizmet verileceğini belirterek hayırlı olmasını diledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz yapılacak olan merkez ile ilgili olarak, “Sağlık Bakanlığı olarak amacımız nitelikli sağlık hizmeti sunmak. Verimli ve kaliteli sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla tam zamanlı olarak 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Binamızın temelini attığımız Arapçiftliği Mahallesinde yer alan 3 bin 492 metrekare yüzölçümlü 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 7/24 hizmet verecek olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz ile bölge halkına daha hızlı, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti verecek. Aynı zamanda Sarayyeri, Akınlar, Çamköy ve Sancaklar mahallesinde oturan vatandaşlarımızın da bu hizmetlerden yararlanacak. Sağlık tesisimizin hizmete girmesinden sonra bu bölgemizde oturan vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alabilmesi için diğer bölgelerde bulunan sağlık merkezlerine gitmek zorunda kalmayacak. Sağlık tesisimizin 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirilecek” dedi.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz ayrıca, “İlimizi sağlık alanında marka bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah da bugün temelini attığımız bu sağlık tesisimizin açılışını da hep beraber yapmak istiyoruz. Sağlık tesisimiz ilimize ve bölge halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Temel atma törenine Vali Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, sağlık personelleri ve davetliler katıldı.