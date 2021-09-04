64 ülkeden gelen öğrenciye Düzce tanıtılıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Düzce'ye akademik eğitim için gelen öğrencilere kenti tanıtmak ve onların adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilen geziye başta Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Uluslararası Öğrenciler Birim Başkanı ve Türk Dünyası Topluluğu Kurucu Başkanı Saqi Nebiyev de katıldı.

Efteni Gölü ile başlayan gezi programı, Güzeldere Şelalesi ile devam etti. Güzeldere Şelalesi'nde öğrencilere eşlik eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, herkesin farklı farklı kültürü, alışkanlık ve düzeni olduğunu ifade ederek “Hepinizin farklı farklı alışkanlıkları olmasına rağmen Düzce'mizin koşullarına ayak uydurdunuz. Burada biraz daha uzun kalanlar bizden daha fazla Düzceli oluyor. Bayrağımızı daha fazla yukarı çıkarmak için uğraşıyor, ben görüyorum, bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepimizin gönlünde apayrı yeriniz var. Tabi bu etkinlikle sizleri, o pandemi ortamından uzaklaştırıp, ilimizin doğal güzellikleri içerisinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 4 Ekim'de eğitim-öğretim başlıyor. Dönem başlamadan sizlere biraz enerji vermek istedik. Birbirinizi tanımak için de güzel bir fırsat olmuştur ümit ederim. İnşallah sizlerde bu günleri, bu emekleri unutmazsınız. Sizin kültürünüzde nasıl bilmiyorum ama bizim kültürümüzde bir yerde yiyip içtiğinizde orayı bir daha unutmazsınız. Sizlerde eğitim öğretimini bitirip, mesleğinizi yapmak için kendi ülkenize döndüğünüzde eminim ki burada yediğiniz içtiğiniz ekmeği, suyu unutmayacaksınız. Bir vefa duygusu yüreğinizin bir tarafında olacak. Ümit ediyorum en kısa sürede eğitim öğretim hayatını başarılı bir şekilde tamamlarsınız. Bu öğrencilik sürecinde ve sonrasında ne zaman ihtiyaç duyarsanız bizler sizin büyükleriniz olarak her zaman yanınızda olacağız. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programda duygu ve düşüncelerini ifade eden Düzce Üniversitesi öğrencileri de kendilerine bu imkanı veren herkese teşekkür ederek, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

Program Toptepe ziyareti ile son buldu.