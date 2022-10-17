650 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'nin her alanda ve her açıdan temiz bir şehir olması yönünde attığı adımların bir yansıması olan ve geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisinde bu yılın 9 aylık sürecinde 644 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

Tesisin faaliyete geçtiği günden bu yana büyük yol kat ettiğini, belirten Faruk Özlü, “Şehrimizin geleceğe sağlıklı, huzurlu, güvenli bir şekilde taşınması alınan önlemler, vizyoner yaklaşım ve akılcı adımlarla doğru orantılıdır. ‘Temiz Şehir Düzce' sloganı ile çıktığımız yolda yapmak istediğimiz aslında bir nevi bu tesis gibi birçok işletmeyi ilimize kazandırarak hem insan hem çevre sağlığının korunmasıdır. 2022 yılının ilk 9 ayında 644 ton atığın steril hale getirilip bertaraf edildi. Düzce için çalışıyoruz. Temiz bir Düzce hayalini hep birlikte gerçekleştirelim istiyoruz” dedi.