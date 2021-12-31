7 bölge öğrencileri bir araya geldi

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim hayatlarına devam eden öğrenciler Raziye Begüm Sultan Yurdunda konaklama imkanı buluyor. Yurt müdürlüğü de öğrencilere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyerek dikkat çekiyor. Bu kapsamda yurt idaresi yurtta her bölgeden bir öğrencinin kaldığını tespit etmesinin ardından bölge temsilcileri belirledi. Bölge temsilcisi olan 7 öğrenci yurt idaresi ile birlikte şark köşesinde bir araya gelerek bölge kaynaşma etkinliği gerçekleştirdi. Bölgelerin kültürel dokularının konuşulduğu etkinlikte bölgelere özgü ikramlarda yapıldı. Kendi bölgelerini tanıtan öğrenciler daha sonra diğer bölgelerle ilgili bilgilerde aldı.