7 mahalleye muhtarlık binası

Düzce Belediyesi, muhtarlık binalarının daha modern ve kullanışlı hale gelmesi için 7 mahalledeki çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, mahalle muhtarlarının hizmet standartlarının arttırılması yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ihalesi yapılan Tokuşlar, Beyciler, Aşağı Yahyalar, Sarayyeri, Soğukpınar, Akpınar ve Camikebir Mahallelerinde inşaatları başlayan yeni muhtarlık hizmet binalarında eş zamanlı olarak çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 7 mahalle genelinde devam eden inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar hızlı şekilde tamamlanarak, binalar kısa süre içerisinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.