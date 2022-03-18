71 yaşındaki hasta Düzce Üniversitesi hastanesinde şifa buldu

Prostat kanseri nedeniyle dış merkezde yapılan cerrahi girişimden sonra 3 yıldır devamlı idrar kaçırma şikayeti olan hasta 71 yaşındaki H.İ.'ye yapılan ilaçlı tedavilerden yanıt alınamayınca Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği tarafından yapay sfinkter uygulandı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan hasta, sosyal yaşamında kendini daha rahat hissettiğini ifade etti.

Erkeklerde idrar kaçırma ile ilgili bilgi veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Yusuf Şenoğlu, “Böbreklerde oluşan idrar mesanede depolanır. Belirli bir miktara ulaşınca idrar kanalı ile dışarı atılır. Mesane çıkışında sfinkter denilen idrar tutucu mekanizma idrarımızı tutmamızı sağlar. Otomatik kontrol sayesinde idrarımızı yaparken açılır, idrar boşaldıktan sonra otomatik olarak kapanır. Bu mekanizmada bir bozukluk meydana geldiğinde sürekli idrar kaçırma durumu ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Prostat kanseri tedavisi sonrasında idrar kaçırma gözlenebilir”

Sürekli idrar kaçırmanın birçok nedeni olabileceğine dikkat çeken Dr. Şenoğlu, “Mesane sinirlerinin hasarlanması ile mekanizma bozulabilir. Kaza sonucu travmaya bağlı idrar kanalının yaralanması, kalça kemiklerinin kırılması nedeniyle kanalın kopması durumlarında devamlı idrar kaçırma gözlenebilir. Özellikle prostat kanseri cerrahi tedavisi sonrasında, prostatın sfinktere yapışık olması nedeniyle mekanizma hasarına bağlı yüzde 20-30'a varan oranda idrar kaçırma gözlenebilir. Ameliyatta yapay sfinkter halkası idrar kanalına yerleştirildikten sonra depo mesane yanına, sfinkter pompası ise testis torbasına konulur. Ameliyattan yaklaşık 6 hafta sonra mekanizma aktive edilir” ifadelerine yer verdi.

“Yapay Sfinkter fonksiyonel açıdan hayat kurtarıcı”

Günümüzde idrar kaçırmaların çoğu hem ilaç tedavileri hem de değişik ameliyat yöntemleriyle tedavi edildiğini dile getiren Yusuf Şenoğlu, tedaviye yanıtsız idrarın devamlı kaçırıldığı durumlarda yapay sfinkter uygulaması oldukça etkin bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Hastanın Üroloji Kliniğimize 3 yıl önce prostat kanseri nedeniyle dış merkezde ameliyat olmasının ardından oluşan devamlı idrar kaçırma şikayetiyle başvurduğu bilgisini paylaşan Şenoğlu, “İdrar kaçırması nedeniyle tedavilerden yanıt alamayan hastanın yaşam kalitesi oldukça kötüydü. Yapılan tetkikler sonucunda hastamıza yapay sfinkter takılımını uygun gördük. Hastamızın operasyonun ardından ikinci ayda yapılan kontrolünde eski yaşantısına geri döndüğü, yaşam kalitesinin gözle görülür derecede arttığı gözlemlendi. Yapay sfinkter özellikle devamlı idrar kaçırması olan hastalarda fonksiyonel açıdan hayat kurtarıcıdır. Hastanemiz koşullarında kolaylıkla uygulanabilen nadir bir ameliyat yöntemidir” şeklinde konuştu.