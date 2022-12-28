İhlas Haber Ajansı

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750 kilo İstarvite el konuldu

Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde balıkçıları denetleyen ekipler yasal büyüklüğün altında tutulan istavritlere el koydu.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde balıkçıları denetleyen ekipler yasal büyüklüğün altında tutulan istavritlere el koydu.


Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan ilçesi Akçakoca'da Tarım Müdürlüğü ekipleri balıkçıları ve tutulan balıkları denetledi. Yapılan denetimler sırasında yasal boyutunun alında tutulan yaklaşık 750 kilogram istavrite el koyan ekipler, küçük balık tutan balıkçıya da cezai işlem uyguladı.


Ekipler denetimler sırasında yakalanan yasal boyun altındaki balıklara da el koydu.

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