78 yaşındaki ağır kalp yetmezliği hastası Düzce Üniversitesi'nde sağlığına kavuştu

Kardiyak Resenkronizasyon tedavisi, ağır kalp hastalarının şikayetlerini azaltarak yaşam sürelerinin uzamasını katkı sağlıyor. Az sayıda merkezde yapılabilen tedavi merkezini başarı ile uygulayan Düzce Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ise tedavi ile ağır kalp yetmezliği hastalarına umut oluyor. Merkezin tedavi yöntemini duyan 78 yaşındaki Hasan Türken de hastaneye gelerek tedavi olmak için Kardiyoloji Polikliniğine başvurdu. Türken'in yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonrası Kardiyak Resenkronizasyon tedavisi uygulanmasına karar verildi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman Kayapınar ve ekibi tarafından yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuşan hasta Türken, taburcu edildi.

Tedavi az sayıda merkezde uygulanıyor

Az sayıda merkezde uygulanan tedavi yöntemi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Osman Kayapınar, kalbin ileti sistemlerinde meydana gelen bazı bozuklukların, kalpte senkron kasılmayı bozarak, kalp fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesine neden olduğuna dikkat çekti. Kardiyak Resenkronizasyon tedavisi ile üç odacıklı özel pacemaker sistemleri vasıtasıyla ventrikül içi ileti gecikmesine bağlı gelişen dissenkroniyi ortadan kaldırılabildiğini ve kalp fonksiyonlarının düzeltilerek senkron çalışmasının sağlandığını ifade eden Doç. Dr. Kayapınar, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde bütün kalp pili uygulamaları gibi Kardiyak Resenkronizasyon tedavisinin de (KRT) başarıyla uygulandığını vurguladı.

Kalp pili kullananlar pil kartını yanında taşımalılar

Doç. Dr. Osman Kayapınar, “Hastalar taburcu edilirken pil ve kimlik bilgilerini gösteren firmaya ait pil kartları verilir. Bu kartları hastaların kimlik kartı gibi yanlarında taşımaları gerekmektedir. Hastaların pansumanlarını düzenli şekilde yaptırmaları ve 10-14 gün sonra dikişlerini aldırmaları gerekmektedir. Kalp pili uygulanan hastalar ön kol ve ellerini hareket ettirebilirler, sadece omuz hareketleri kısıtlanmalıdır. Kolu tamamen vücuda yapıştırmak doğru değildir. Hastalar pillerinin zarar görebileceği güçlü elektromanyetik alanlar konusunda ayrıntılı bilgilendirilmelidirler” diye konuştu.

Bugüne kadar Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde bin 500'e yakın kalp pili ve şok cihazı uygulaması yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Osman Kayapınar, “Hastanemizde her Perşembe günü sadece kalp pili uygulamaları için ayrılmış bir kateter laboratuvarı aktif olarak hizmet vermektedir. Hastalarımız pillerinde bir problem hissettiklerinde pacemaker polikliniğimizden takip ve kontrol hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler” şeklinde konuştu.