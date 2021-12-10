8. Sınıf öğrencilerine sınav teknikleri anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu'nda lise sınavına girecek olan öğrencilere yönelik sınav teknikleri konusunda seminer gerçekleştirildi.

Lise sınavları öncesinde ortaokullarda öğrencilerin sınav stresini azaltmak için okullarda sınav teknikleri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu'nda sınava girecek öğrencilere yönelik seminer düzenlendi. Okul rehberlik öğretmeni tarafından verilen sınav teknikleri konusunda ki bilgilendirmelerde öğrencilere sınavda neler yapıldığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.