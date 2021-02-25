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8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce ve Akçakoca Jandarma komutanlığına bağlı ekipler 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.

Ş. isimli şahsı Kalkın Köyü arazisinde yakaladı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube koordinesinde JASAT ve Akçakoca ilçe Jandarma Asayiş timleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, 2313 sayılı kanonu aykırılık suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan A. Ş. Akçakoca ilçesi Kalkın köyü arazisinde yakalandı. Şüpheli şahıs hazırlanan evraklarının ardından tutuklanarak Çilimli cezaevine gönderildi.

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