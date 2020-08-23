81 İlde 81 Anaokulu Projesi Düzce'de hayata geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Türk Kızılayı tarafından hayata geçirilen '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında Düzce'de yapımı tamamlanmak üzere olan anaokulunda incelemelerde bulundu.

Türk Kızılayı anaokullarından bir yenisi daha Düzce'de açılacak. Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Düzce'de yapımına başlanan anaokulu inşaatında sona gelindi. Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan anaokulunda Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret eden İl Müdürü Yiğit, yapımı tamamlanan Akçakoca Mehmet Sevil Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e ziyareti ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer ve Şube Müdürü Nurettin Çabuk eşlik etti.