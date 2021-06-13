9 ülkeden 28 katılımcı Düzce'ye geldi

DÜZCE(İHA) – Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Projeleri kapsamında, Avrupa Birliği gençlik çalışanlarının engellilerin cinsellik eğitimi alanında yeterliliklerini artırmayı amaçlayan eğitim projesi 9 ülkeden 28 katılımcı ile Düzce'de başladı.

Düzce'de Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Projeleri kapsamında, Avrupa Birliği gençlik çalışanlarının engellilerin cinsellik eğitimi alanında yeterlilik artırmayı amaçlayan eğitim projesi Düzce'de öğretmenevinde başladı. İngiltere, Bulgaristan, Hollanda, Estonya, Fransa, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'den toplam 28 katılımcı ile yapılan proje sürecinde katılımcıların engelli bireylerde cinsel gelişimin aşamalarını ve pozitif cinsel kimlik gelişiminde temel noktaları katılımcılara öğrenmesi ve cinsel kimlik ile ilgili sosyal becerileri kavramaları, zeka geriliği olan kişiler için bireysel cinsel eğitim programı hazırlama becerisi kazanmaları, cinsel eğitimde yeni yöntem ve teknikler öğrenmeleri amaçlanıyor.

Proje aynı zamanda farklı ülkelerden gelen katılımcıların kültürlerarası farklılıkları görerek hoşgörü bilinci kazanmasına katkı sağlarken, Türkiye'ye gelen katılımcılar proje hakkında olumlu düşünceler elde etti. Proje hakkında yetkililer tarafından yapılan açıklamada: “ Projede engellilerde cinsellik eğitimi ile ilgili bilgilenen katılımcı gençlik çalışanları ilerleyen süreçte bu bireylere ve bireylerin ailelerine yönelik yapılacak eğitimler planlayıp uygulayacak, engelli bireylerin cinsellik anlamında sorunları ile daha etkin ve verimli çalışabileceklerdir. Engelli kurumlarında aktif olarak çalışan veya gençlik kurumlarında çalışan katılımcılarımızın engellilerin cinsellik eğitimi alanında yeterlilikleri artacak, bu sayede hem Düzce hem de diğer katılımcı kurumların yerellerinde eğitim gören engellilerin eğitim kalitesi artacak ve en büyük sorunlarından biri olan cinselliğe yönelik problemler azaltılacaktır” ifadelerine yer verdi.