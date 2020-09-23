İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet

Düzce Belediyesi, yalnız yaşayan Demans hastası 93 yaşındaki kadının yardımına koştu.

Yalnız yaşadığı evde yaşama tutunmaya çalışan Şefika teyzenin ev temizliği ve kişisel bakımı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.


Düzce Belediyesi Düzce'de yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Hamidiye Mahallesinde yaşayan 93 yaşındaki Şefika Teyze'yi tespit eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakımsız evde temizlik çalışması yaptı. Evde biriken çöpleri ve eşyaları temizleyen ekipler, Demans hastalığı ile mücadele eden Şefika teyzenin kişisel bakım ve temizliğini de yaptı. Sosyal belediyecilik gereği yapılan çalışmalar kapsamında Demans rahatsızlığı bulunan Şefika Teyze düzenli aralıklarla evinde ziyaret edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.